Düzce Üniversitesi’ne Ruanda Büyükelçisi Ziyareti

ULUSLARARASI DİPLOMATİK ZİYARET

Düzce Üniversitesi, uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen bir vizyon çerçevesinde önemli bir diplomatik ziyarete ev sahipliği yapıyor. Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Ticaret Ataşesi Lucas Murenzi, Düzce Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki akademik ve ticari iş birliklerinin fırsatlarının ele alındığı bu ziyarette, Düzce Üniversitesi’nin bilimsel ve teknolojik çalışmaları hakkında da bilgilendirmeler yapılıyor.

TEKNOPARK’TA DETAYLI SUNUM

Ziyaretin bir parçası olarak konuk heyet Düzce Teknopark’ı geziyor. Teknopark bünyesinde yürütülen projeler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren Teknopark Uluslararası İş Birlikleri Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. İbrahim Gündüz, teknoparkın kuruluş amaçları, bölgesel ve uluslararası iş birliği içerisinde bulunduğu kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgiler aktarıyor. Teknoparkın fiziksel altyapısı, sunduğu imkanlar ve girişimcilere sağlanan destekler de programda paylaşılıyor. İki ülke arasındaki iş birliği fırsatları üzerinde durulurken, akademik ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı iyi niyet temennileri de dile getiriliyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NE BİR ADIM DAHA

Bu ziyaret, Düzce Üniversitesi’nin küresel ölçekteki akademik ve teknolojik etkileşimlerini artırma yönündeki kararlılığına katkı sağlıyor. Akademik ve ticari iş birliği için gerekli zemin bir kez daha oluşturulmuş oluyor.