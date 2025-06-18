Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir, İş Birliğini Vurguladı

DÜZENLENEN KONGRE HAKKINDA

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2025 Global Sustainable Development Congress’a katılarak sürdürülebilir bir gelecek için küresel düzeyde projelerin bir arada geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Yükseköğretim Kurulu ve Times Higher Education iş birliğiyle düzenlenen bu kongrenin resmi açılışı İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. 19 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kongreye, 110 farklı ülkeden 5 binden fazla uluslararası temsilci katılıyor.

Ülkemizde ilk kez düzenlenen kongrede, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açılış konuşması gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Derecelendirme Koordinatörlüğü’nden Koordinatör Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Nermin Başaran ve Öğr. Gör. Seniha Çorabay ile temsil edildi. Kongre, üniversitelerin uluslararası alanda bilinirliğine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Kongrede, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmayı sağlamak için ortak bir taahhüt oluşturan küresel yükseköğretim kurumları, hükümetler ve işletmelerden yaklaşık 5 bin delegenin bir araya gelmesi planlanıyor. Bu büyük organizasyon, sektörün en dinamik buluşmalarından biri olma hedefinde, sürdürülebilirlik için iş birliği yapmayı amaçlıyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye’de gerçekleşen Global Sustainable Development Congress 2025’in önemine dikkat çekerek, “sürdürülebilir bir gelecek için küresel ölçekte birlikte proje geliştirmenin gerekli olduğunu” ifade etti. Ayrıca, kongrenin düzenlenmesinde katkıda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve diğer kişi ve kurumlara teşekkür etti.