Düzce Üniversitesi, Sağlık ve Çevre Ürünleri Üretiyor

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AÇILDI

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, satış ofisi aracılığıyla bilgi birikiminin ürüne dönüştüğü, sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı birçok doğal ve yenilikçi ürünle halkı buluşturuyor. Üniversite, bilimsel alandaki birikimini ve sürdürülebilir üretim gücünü topluma katkı sağlamak amacıyla yeni bir adım daha attı. Yüksek katma değerli ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması için kurulan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. Satış Ofisi’nin resmi açılış töreni gerçekleşti.

DOĞAL VE YENİLİKÇİ ÜRÜNLER HIZLA PAZARDA

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) bünyesinde üretilen propolis ve çiçek balı, tarımsal atıkları değerlendirerek tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi yapan DÜTAGAM altında üretilen Reishi ve Şitaki mantarları, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen Melenis marka tescilli saç bakım ürünleri ve kestane kolonyası satış ofisi aracılığıyla tüketicilerle buluşmaya başladı. Bu açılış ile akademik bilgi birikimi, sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı birçok doğal ve yenilikçi ürünün pazara sunulması hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi, nitelikli eğitim hedefine ek olarak, ürettiği bilimsel çıktılarla topluma değer katmaya devam ediyor. Akademik bilgi, üretim gücü ve çevresel duyarlılığı bir araya getirerek, geliştirdiği kozmetik ve sağlık ürünleri ile bölgesel kalkınmayı ve çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, doğaya duyarlı ürün geliştirme vizyonuyla lider bir rol üstleniyor ve akademik araştırmalarla desteklenen ürün geliştirme süreçleri ile yerel kalkınmaya katkı sunuyor.

SATIŞ OFİSİ HEDEFLERİ BÜYÜTÜYOR

Açılan satış ofisi ile birlikte Düzce Üniversitesi’nin bilimsel vizyonu ve sürdürülebilirlik anlayışının daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Geleceğe yön veren projelerle, bilimi yaşamın her alanına taşımayı ve toplumsal katkıyı artırmayı sürdürüyor. Düzce Üniversitesi Hastane bölgesinde yapılan ofisin açılışında; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Başhekim Doç. Dr. Cengiz Tuncer, İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, Doç. Dr. Çağlar Akçay ve TTO Direktörü Dr. Betül İşbilir Kula’nın yanı sıra akademisyenler ve idari personel de yer aldı.