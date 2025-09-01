Haberler

Düzce Üniversitesi Ve Koop-İş İmzalandı

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Düzce Üniversitesi ve Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) arasında, üniversite bünyesindeki işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. Rektörlük Çalıştay Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Düzce Üniversitesi’ni temsilen Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Koop-İş Sendikası adına Sakarya Şube Başkanı Şevket Ulusinan protokolü imzaladı.

ÜCRET ARTIŞI VE İYİLEŞTİRME AMAÇLANIYOR

1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak bu toplu iş sözleşmesi ile Düzce Üniversitesi’nde çalışmakta olan işçilerin ücretlerinde kayda değer bir artış bekleniyor. Ayrıca, bu anlaşmanın Koop-İş üyesi işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının güçlendirilmesi ve sosyal haklarının geliştirilmesi amacıyla imzalandığı belirtildi.

REKTÖR SÖZBİR’DEN AÇIKLAMA

Toplu iş sözleşmesi hakkında açıklama yapan Rektör Sözbir, anlaşmanın Düzce Üniversitesi çalışanlarına hayırlı olmasını diledi ve katkı veren tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

