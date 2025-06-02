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Düzce Üniversitesinde Empati Semineri Düzenlendi

MAZLUM COĞRAFYALAR PROJESİ SEMİNER DÜZENLEDİ

Düzce’de, Mazlum Coğrafyalar, Duyarlı Nesiller projesi kapsamında öğrencilere yönelik bir empati semineri gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği bu proje, öğrencilere empati kurma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

PROJE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DESTEKLİYOR

Düzce Üniversitesi İyiliği Geleceği topluluğu tarafından hayata geçirilen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile mümkün oldu. Seminerde, mazlum coğrafyalarda yaşayan insanların hakları, farkındalık ve empati konuları işlendi. Öğrencilerin dikkatini çeken bu seminar, önemli bir eğitim fırsatı sundu.

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