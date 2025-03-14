Düzce Üniversitesinde Kariyer Planlama Etkinliği

KARİYER PLANLAMASINA YENİ BAKIŞ AÇILARI

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Kariyerime Nasıl Hazırlanırım?” etkinliği, oldukça yoğun bir katılım ile yapıldı. Etkinlikte, kariyer planlamasının temel unsurları, profesyonel ağ kurmanın önemi, iş dünyasındaki değişimlere uyum sağlama ve etkili özgeçmiş hazırlama teknikleri üzerinde duruldu. Kartılımcılarla bir araya gelen Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, “etkili bir özgeçmişin iş başvurularındaki belirleyici rolünü” vurguladı. Yazıcı, kariyer planlamasının yalnızca iş bulmaktan ibaret olmadığını, bunun yanı sıra uzun vadeli hedefler belirlemenin ve stratejik adımlar atmanın da gerekliliğini ifade etti.

Dr. Yazıcı, profesyonel ağ kurmanın iş fırsatlarını artırdığını ve kişisel gelişime katkı sağladığını belirtti. Katılımcılarla birlikte iş dünyasında etkili bir yer edinmenin ipuçlarını paylaştı. Özgeçmiş hazırlama süreçleri hakkında geniş bilgiler veren Dr. Yazıcı, özgeçmişin “profesyonel kimliği yansıtan en önemli belgelerden biri” olduğunu vurguladı. Ayrıca, işverenlerin özgeçmişleri değerlendirme süresinin “ortalama altı saniye” olduğunu dikkat çekti. Katılımcılara özgeçmiş türleri, doğru format seçimi ve dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda da bilgiler sunuldu.

DİJİTAL ARAÇLARIN ETKİLİ KULLANIMI

Etkinlikte iş arama motorlarının etkin kullanımına dair bilgiler de paylaşıldı. Katılımcılar kariyer planlamalarında dijital araçlardan en iyi şekilde nasıl faydalanabileceklerini öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca dijital platformlarda görünür olma yolları ve iş ilanlarını filtreleme teknikleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Etkinlik, katılımcılara kariyer planlaması konusunda yeni bakış açıları kazandırırken, interaktif tartışmalar ve soru-cevap bölümleriyle de zenginleştirildi.