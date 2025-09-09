Düzce Valiliği Toplantı Gerçekleşti

Haberler

2025-2026 EĞİTİM YILI ASAYİŞ TOPLANTISI YAPILDI

Düzce Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönemine yönelik asayiş ve trafik tedbirleri toplantısını Konuralp Bey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin detaylar değerlendirildi. Vali Selçuk Aslan’ın başkanlığındaki bu önemli buluşmaya, Vali Yardımcıları ve ilgili kamu kurumlarının amirleri katılım gösterdi.

GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMININ ÖNEMİ

Vali Aslan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, “Yarının umutları olan evlatlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde titizlikle çalışacağız” dedi. Bu ifadeler, eğitimin güvenliğinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

