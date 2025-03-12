Düzce Valisi Aslan’dan Anlamlı İstiklal Marşı Mesajı

İSTİKLAL MARŞI’NIN ÖNEMİ

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada marşın Türk Milletinin kahramanlık destanını yansıtan eşsiz bir eser olduğunu ifade ediyor. Bu önemli tarih, tüm Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Vali Aslan, “Bugün, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşı’mızın 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz” diyor.

MİLLİ ŞAİRİN ESERİ

Aslan, sözlerine devam ederek “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kahraman ordumuza ithafen kaleminden dökülen bu şiir, milletimizin kahramanlık destanını yansıtan eşsiz bir şaheserdir” açıklamasını yapıyor. İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin hürriyet ve onur mücadelesinin bir sembolü haline geldiğini belirtiyor. Bu marşın kabulü, Büyük Önder Atatürk’ün önderliğindeki TBMM’nin, milletin vatanı için verdiği kutsal mücadelenin ve istiklal aşkının bir ifadesi olduğunu vurguluyor. Vali Aslan, “Vatan şairimiz Mehmet Akif’in bu mümtaz eserinin her mısrasında Türk Milleti’nin kahramanlık öyküsü saklıdır” diyor.

KAHRAMANLIĞIN YENİDEN ANILMASI

Vali Aslan, ayrıca Mehmet Akif’in “O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir, o gün yaşamak lazım, o şiiri yeniden doğmak, o milleti dinlemek” sözlerini hatırlatarak, bu eşsiz şiirin aziz Türk Milleti’ne hediye olduğunu belirtmektedir. Aslan, “Millet tarihimizin en dar zamanlarının aydınlanışı o karanlık günlerde Mehmet Akif Ersoy’un bu anlamlı eseri, doğacak şafağın müjdecisi olarak Türk milletinin hürriyet sevdasını en güçlü şekilde ifade etmiştir” şeklinde konuşuyor.

BİLİNÇ VE SORUMLULUK

Vali, bugün İstiklal Marşı’nı okurken, milletin kahramanlıklarını anmanın ötesinde, onların uğruna mücadele ettiği kutsal emanetleri yaşatma sorumluluğunu hissettiklerini aktarıyor. Bu düşünceyle, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin her zaman gurur kaynağı olacağını vurguluyor. Aslan, “Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” sözleriyle mesajını sonlandırıyor.