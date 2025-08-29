Düzce Valisi Selçuk Aslan, 30 Ağustos

DÜZCE VALİSİNDEN ANLAMLI ZAFER BAYRAMI MESAJI

Vali Selçuk Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na dair mesajında, “Zafer vatan benimdir, diye gözünü kırpmadan can verenlerin onur nişanesidir” ifadelerini kullandı. “Zafer, vazgeçmeden istiklal ve istikbal uğruna azimle yürümektir.” diyen Vali Aslan, 30 Ağustos’un 103. yıl dönümünde milletçe bu önemli günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

BÜYÜK TAARRUZUN ANLAMINI VURGULADI

Aslan, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığı tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos büyük zaferi, önemli bir dönüm noktasıdır.” dedi. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu ifade eden Vali, “Zafer, yeni doğan bir bebeğin kokusuna, bir yaşlının ruhuna, bir gencin tutkusuna yazılan ömürlük güçtür.” diye ekledi.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE SAYGI

Vali Selçuk Aslan, “Zafer, umuttur. Bir taşın arasında yetişen ot, bir kışın güneşi, bir baharın çiçeği, bir çocuğun gülüşüdür.” sözleriyle umudun simgelerini dile getirdi. Ayrıca, “Eksilmesin çoğalsın, diye dua edilendir.” dedi ve şehitlerin hatıralarının unutulmayacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine de yer vererek, “Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir.” şeklinde bir mesaj verdi.

YENİ TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Son olarak, Vali Aslan, geçmişten aldığı güçle birlikte daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa etmek için devlet millet el ele çalışacaklarını belirtti. Duygularını ifade ederken, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını vurguladı. Tüm vatandaşlara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.