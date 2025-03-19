Düzce Valisi Yaşlılara Saygı Haftasını Kutladı

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI MESAJI

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Aslan, mesajında “Aksakallılarımız, aksaçlılarımız geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerlerimizi yarınlara aktaran toplumsal hafızamızdır” dedi.

TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİMİ

Vali Aslan, mesajında yaşlıların tecrübe ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tuttuğunu belirtti. “Yaşlılarımız, aksakallılarımız, aksaçlılarımız tecrübeleriyle geçmişi yaşatmayı ve milli kültür değerlerimizi aktarmayı başaran toplumsal hafızamızdır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKLERE SAYGI VE SEVGİ

Toplumumuzda büyüklere gösterilen saygı ve minnet duygusunun her zaman hissedildiğini dile getiren Vali Aslan, “Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir” diye ekledi.

AİLE BAĞLARININ ÖNEMİ

Yeni neslin yaşlılara sahip çıkan bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Aslan, “Bu sayede aile bağlarımızın korunması ve toplumun her bireyinin hayata güvenle bakmasını sağlamak mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Aslan, tüm büyüklerine sağlık ve esenlik dilekleriyle, Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutladı.