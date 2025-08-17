Düzce’ye göre doğru bina yapılmalı

DEPREMİN YIL DÖNÜMÜ VE DERSLER

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümünde yayınladığı mesajında, depremlerde dikkatsiz inşaatlar ile tedbirsizliğin can kayıplarına yol açtığını vurguladı. Selçuk Aslan, Gölcük merkezli meydana gelen depremin Düzce’de de can ve mal kaybı oluşturduğuna dikkat çekti. “Dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemiz, geçmişte birçok yıkıcı depremle uğraşmış, binlerce vatandaşımız yaralanmış veya yaşamını yitirmiştir. 17 Ağustos 1999’da olan depremin akıldan silinmeyen “Sesimi duyan var mı?” cümlesinin yankıları hala sürüyor. O gün sadece Kocaeli değil, ilimiz Düzce de dahil olmak üzere birçok il etkilenmiştir. İlimiz genelinde 3836 vatandaşımız yaralanmış ve 980 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” dedi.

DEPREMİN GERÇEĞİ VE TEDBİRLER

Vali Selçuk Aslan, yaşanan can kaybının temel nedeninin depremler değil, doğru yapılmayan binalar ve tedbirsizlik olduğunu belirtti. “Marmara Depremi sonrasında kayıplar veren ilimiz, 12 Kasım 1999’da bir kez daha depremle yüzleşmiştir. Bu acı tecrübeler, devletimizin ve milletimizin dayanışmasıyla atlatılmıştır. 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde de acılarımız tazelenmiş; depremin değil, tedbirsizliğin can kaybı oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doğal bir afet olan depremin zamanının tahmin edilememesi, yeni bir toplumsal bilincin oluşmasını gerekli kılıyor” şeklinde konuştu. 23 Kasım 2022’de meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin can kaybı olmadan atlatılması, tedbirsizliğin zararlarını gözler önüne seriyor. Afetlere hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını ifade eden Vali Aslan, risk yönetim anlayışıyla sağlam yapılaşmaya yönelik çalışmaları ciddiyetle yürüttüklerini belirtti.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE YATIRIM

Vali Aslan, Düzce’deki arama ve kurtarma ekiplerinin eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti. “Arama kurtarma faaliyetlerinin daha profesyonel hale getirilmesi amacıyla eğitimlere hız verdik. Bu eğitimler sonucunda gönüllü arama kurtarma dernekleri kuruldu. İçişleri Bakanlığı’nın Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi projesi çerçevesinde Valilik olarak “Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi”ni yürütüyoruz. Bu eğitimlerle yaklaşık 800 personel sertifikalandırılarak afetlere hazır hale getirildi” ifadelerini kullandı. Tüm derneklerin, AFAD akreditasyon standartlarına ulaşmaları için çalışmaların devam ettiğini aktaran Aslan, bu eğitimlerle arama kurtarma operasyonlarında daha etkin görev alacak bir kapasite oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Aslan, “17 Ağustos depreminin yıl dönümünde, ilimizin ve ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acıları dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.