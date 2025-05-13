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Düzce’ye Ulaşan Toprak Bisikletle Taşındı

ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TOZRAK TAŞIMA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, bisikletliler aracılığıyla Düzce’ye ulaştı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu üyesi bisikletliler tarafından 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı’na getirilen bu toprak, bisiklet kulüplerinin desteğiyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın ardından Düzce’ye taşındı.

EMANETİN TESLİM ALINMASI VE İLERİ GÜZERGAH

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciği sporcuları, Sakarya ekibinden teslim alınan emanetin Bolu ekibine ulaştırılacağını belirtti. Selanik-Samsun güzergahında gerçekleştirilen bu taşımacılıkta yer alan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan toprak, 19 Mayıs’ta Samsun’da olacak.

ETKİNLİĞİN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu onurlu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Cicu, etkinlikle vatanın kurtuluş hikayesinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını belirtti. “Etkinliğe katılan sporcu arkadaşlarımızın her birini ayrı ayrı kutluyor ve tebrik ediyorum. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Her gencimizi spor yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

GENÇ SPORCULARIN DUYGULARI

Düzce Spor Lisesi öğrencisi Can Erkin Çavuş, bu önemli etkinliğe katılmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

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