Düzce Yüksekokulu Moda Tasarımı Etkinliği

DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖRNEK ETKİNLİK

Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı, sosyal sorumluluk bilinciyle dikkat çeken bir etkinlik düzenledi. Konferans Salonu’nda yapılan “Minik Eller, Büyük Renkler” başlıklı etkinlikte, Sevgi Evleri’nde kalan 3-10 yaş grubundaki çocuklar, kendi tişörtlerini özgürce renklendirme fırsatı buldu. Bu etkinlik, Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun ile Öğretim Görevlileri Çiğdem Dursun, Ayçin Taşoluk ve Gülden Abanoz’un akademik koordinatörlüğünde gerçekleşti.

ETKİNLİK DETAYLARI

Çocukların hayal güçlerini serbestçe kullanarak boyadıkları tişörtler, tekstil firmasının katkılarıyla hayata geçirildi. Etkinlik, çocukların sanatsal yeteneklerini destekleyerek, sosyal yaşama aktif katılımlarını teşvik etmeyi hedefledi. Sanatın iyileştirici gücünden ilham alınarak oluşturulan atölye çalışmasında, çocuklar eğlenmenin yanı sıra kendi tasarımlarını oluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

SANATSAL EĞİTİM ANLAYIŞI

Bu etkinlik ayrıca, Düzce Üniversitesi Moda Tasarımı Programı’nın toplumsal duyarlılığını ve sanatsal eğitim anlayışını da güçlü bir şekilde ortaya koydu. Yapılan etkinlik, hem çocuklar için eğitici olduğu kadar, toplumsal katılım açısından da önemli bir örnek oluşturdu.