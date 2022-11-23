Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! Açıklama geldi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

AFAD, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde, 6.81 derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi. Aynı bölgede 4,7 ve 4.3 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı olurken, yaralı sayısına ilişkin son bilgiler de aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08’de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Düzce’de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6.0 olarak revize etti. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.