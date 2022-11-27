Ana Sayfa Türkiye Düzce’de artçı depremler sürüyor Düzce’de artçı depremler sürüyor Çevre illerden de hissedilen 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de artçı sarsıntılar sürüyor. 27 Kasım 2022 Paylaş WhatsApp Twitter Facebook Email Print Telegram LINE Viber Linkedin AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre, Düzce’de saat 06.57’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 9.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İstanbul parçalı az bulutlu enter location 11.6 ° C 11.7 ° 10.6 ° 58 % 6.2kmh 40 % Paz 11 ° Pts 12 ° Sal 13 ° Çar 15 ° Per 14 ° ÇOK OKUNANLAR Asker eğlencesinde kan aktı: 1 ölü 27 Kasım 2022 Gözler Kabine’de: Gündem EYT ve sözleşmeliye kadro 27 Kasım 2022 Sahte doktor tek tek anlattı 27 Kasım 2022 Düzce’de artçı depremler sürüyor 27 Kasım 2022 1 TL’nin maliyeti 3 TL iddialarına yanıt 27 Kasım 2022 Bakanlık açıklama yaptı: Tarama yapılacak 27 Kasım 2022 Daha Fazla Göster