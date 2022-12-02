Düzce’de korkutan deprem

Düzce'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Düzce’de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Düzce’de, 3.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle sokağa çıkarken deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

AFAD’ın verilerine göre saat 13.03’te merkez üstü Düzce olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin hissedilmesiyle birlikte özellikle alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde olan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi ve yaralanma ya da çökme yaşanmadı. Vatandaşlar bir süre sokakta bekledikten sonra işlerine geri döndü.