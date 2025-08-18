Haberler

Düzceli Halterci Şevval İnce Davet Edildi

DÜZCELI HALTERCİ MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Düzce’den halterci Şevval İnce ve antrenör Bünyamin Durmaz, milli takıma çağrıldı. Özbekistan’ın Taşkent kentinde 5-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Asya Central Halter Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takım kadrosu belirlendi. Düzceli sporcu Şevval İnce, sergilediği üstün performansla milli takıma davet alırken, antrenör Bünyamin Durmaz da teknik ekipte görev yapacak.

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, “Milli forma altında ülkemizi temsil edecek olan sporcumuza ve antrenörümüze başarılar diliyor, bu önemli turnuvada kendilerine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu destekle birlikte, Düzceli sporcu ve antrenörün başarıları için umutlar artırılıyor.

