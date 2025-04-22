Düzceli Sporcu Ali Demirhan Üçüncü Oldu

SPORCU BAŞARISI

Okul sporları küçükler ve yıldızlar karate grup müsabakalarında Düzceli sporcu Ali Demirhan, yarışmalarda üçüncülük derecesi elde etti. Ali, Türkiye finallerinde boy gösterecek.

MÜSABAKALARA KATILIM

Kastamonu’da yapılan okul sporları küçükler, yıldızlar karate grup müsabakalarına Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Zonguldak, Yalova, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi birçok il katılım sağladı.

TÜRKİYE FİNALİ HAKKI

Yarışmalar sonucunda Düzceli sporcu Ali Demirhan, 50 kilo yıldız erkekler kategorisinde üçüncülüğü elde ederek, 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.