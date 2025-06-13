Düzceli Sporcu Kaan Aktürk Türkiye İkincisi

MUHAMMED KAAN AKTÜRK TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Düzceli sporcu Muhammed Kaan Aktürk, Kırıkkale’de düzenlenen Bedensel Engelliler Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye ikinciliği elde etti. 12-15 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Aktürk, gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

EĞİTİM KAMPINI KAZANDI

Muhammed Kaan Aktürk, kazandığı bu önemli başarı sayesinde Ekim ayında Mısır’da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası için hazırlık kampına katılma hakkını elde etti. Bu gelişme, Aktürk’ün kariyeri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.