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Düzceli Sporcular 3 Altın Ve 1 Bronz

SPORCULARIN BAŞARISI

Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası’nda Düzceli sporcular, toplamda 4 madalya ile büyük bir başarı elde etti. Sinop’ta gerçekleşen şampiyonada, Düzceli sporculardan Emirhan İnce, 49 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazanırken, Tuğba Kıvıkoğlu, 59 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu.

ALTIN VE BRONZ MADALYALAR

Ecmel Cebeci ise 45 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu olurken, Muhammet Ali Soğan, +89 kilo sıkletinde Türkiye üçüncüsü olarak dikkat çekti. Düzceli sporcuların bu başarıları, Düzce’ye 3 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazandırarak, şehrin halterdeki yerini güçlendirdi. Bu başarılar sonucunda, sporcular 3 altın ve 1 bronz madalya ile döndü.

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