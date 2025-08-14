Düzceli Sporcular 8 Madalya Kazandı

DÜZCELİ SPORCULAR BAŞARIYLA DÖNÜYOR

Düzceli sporcular, Sinop’ta gerçekleştirilen Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda 8 madalya kazanıyor. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde, 8-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sinop’un Gerze ilçesinde yapılan organizasyon başarıyla tamamlandı.

Antrenörlerin Eşliğinde Büyük Başarı

Antrenörler Nermin Alayıldız, Hakan Aydinç ve Ozan Ay gözetiminde mücadele eden Düzceli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya ile döndü. Sporculardan Feran Melih Akdoğan birinci olurken, Esma Nur Yalçın ikinci sırayı elde etti. Ahmet Kurt, Miray Zeynep Sezgin, Livanur Yanmaz, Öykü Naz Ünver, İbrahim Eren Ayyıldı ve Ecem Şahin üçüncülükle buluştu. Zümra Aslantürk ise etkinliği beşinci olarak tamamladı.