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Düzceli Sporcular, Boks Şampiyonasında Madalya Aldı

DUZCE SPORCULARI ŞAMPİYONADA BAŞARI GÖSTERDİ

Okul Sporları liseler arası boks Türkiye şampiyonasında Düzcenin sporcuları önemli bir başarı elde etti. Karabük ilinde gerçekleşen bu organizasyona Düzceli sporcular, boks antrenörleri Aslan Doğan ve Yunus Payar liderliğinde katılım gösterdi.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDULAR

Şampiyonada Hilmi Tuna Özdoğan 67 kiloda ve Zeynep Önen 46-48 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak madalya kazandı. Bu başarı, Düzce’nin boks alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

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