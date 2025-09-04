Düzceli Sporcular Eğitim Bursu Aldı

Düzceli İki Sporcu Eğitim Hayatına Başlıyor

SPORCU BURS PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM ALACAKLAR

Düzce’den iki yetenekli sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Eğitim Bursu Projesi sayesinde özel okullarda eğitim hayatına adım attı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde, burs programı çerçevesinde sporcu Muhammet Ali Tanrıver Bahçeşehir Koleji Ortaokulu’na, Yiğit Horuz ise Kültür Koleji Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırdı. Bu burs sayesinde spor alanında gösterdikleri başarıları ile eğitim hayatlarını bir arada sürdürmeye devam edecekler.

BÜYÜK DESTEKLER YETENEKLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sağladığı bu destek, genç yeteneklerin eğitimine katkı sağlıyor ve sporun gelişimine de önemli bir ivme kazandırıyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, bu başarılar için sporcuları tebrik ederek eğitim ve spor hayatlarında onlara başarılı bir gelecek diledi. Bu tür destekler, sporcuların hem akademik hem de sportif kariyerlerinin gelişiminde kritik bir öneme sahip.