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Düzceli Sporcular, Halter Şampiyonası’ndan Madalyalarla Döndü

DÜZCELİ SPORCULAR MADALYA İLE DÖNDÜ

Kırıkkale’de yapılan Bedensel Engelliler Büyükler-Gençler Halter Türkiye Şampiyonası, 63 sporcunun katılımı ile sona erdi. Düzceli sporcular Sude Naz Özen ile Elif Nur Babur, gerçekleştirdikleri etkileyici performanslarla dikkat çekti.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Sude Naz Özen, 45 kg kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Aynı şekilde, Elif Nur Babur da 67 kg kategorisinde birinci gelerek bir diğer altın madalyanın sahibi oldu. Bu değerli başarıları, onları Mısır’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlık kampına katılma hakkı elde ettirdi.

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