Düzceli Sporcular Taekwondo’da 4 Madalya Kazandı

DÜZCE SPORCULARINDAN BAŞARILI PERFORMANS

Düzceli sporcular, Niğde’de düzenlenen Gençler Okul Sporları Taekwondo Türkiye Birinciliği’nde 4 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu önemli organizasyon, Niğde’de gerçekleştirildi ve Düzce’yi temsil eden sporcuların gösterdiği performans sergiledi.

DÜZCE’NİN ŞAMPİYONLARI

Şampiyonaya katılan Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Nur Yılmaz, Türkiye Şampiyonu unvanına ulaşarak altın madalyayı kazandı. Ayrıca, yine Farabi Anadolu Lisesi’nden Utku Kap ve Spor Lisesi’nden Orkun Kap, Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyalarla döndü. Farabi Anadolu Lisesi’nden Ali Boran Gökçe ise Türkiye üçüncülüğü ile bronz madalyayı kazandı. Böylece Düzce, toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönerek büyük bir başarı gösterdi.

TARİHİ BAŞARIYLA KÜRSÜDE

ISF Dünya Şampiyonu olan Damla Nur Yılmaz, bu başarıyı elde ederek Gençler Okul Sporları Taekwondo Türkiye Birinciliği’nde 3 kez üst üste Türkiye Şampiyonu olarak dikkat çekti. Bu başarı, Düzce’nin taekwondodaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.