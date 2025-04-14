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Düzceli Sporcular Talin’de Temsil Edecek

DAMLA NUR YILMAZ VE ÖYKÜ YAMAN’IN TEMSİLCİLİĞİ

Düzceli taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Öykü Yaman, 13 Nisan’da Estonya’nın başkenti Talin’de gerçekleşecek Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında milli forma ile ülkemizi temsil ediyor. Bu önemli yarışma, her iki sporcunun kariyerindeki yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.

MİLLİ TAKIM ANTRENERİ İLE BİRLİKTE

Düzceli antrenör Hakan Şengönül, bu prestijli organizasyonda milli takım antrenörü olarak görev alacak. Damla ve Öykü’nün başarısı için tüm imkanları seferber edecek olan Hakan Şengönül, takımın idaresini üstleniyor. Bu etkinlik, Düzce’nin taekwondo alanındaki temsil gücünü artırırken, sporcuların uluslararası arenada kendilerini gösterme olanağı sağlıyor.

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