Düzceli Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Madalya Kazandı

DÜZCELİ SPORCULARIN BAŞARISI

Burdur’da gerçekleşen Gelişmekte Olan Spor Branşları Gençler Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda Düzceli sporcular önemli başarılar elde etti. 14-16 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, Düzce’den Ayşenaz Tosun 44 kg kategorisinde final oynayarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazanırken, Rutkay Çil de 50 kg’da Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Sporcular, başarılı performansları sayesinde 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde Gürcistan’ın Batum kentinde gerçekleştirilecek olan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Düzce’yi ve ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. Ayşenaz Tosun ve Rutkay Çil, Avrupa’daki yarışmaya katılarak daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.