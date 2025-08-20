Düzceli Taekwondocu Yılmaz, Avrupa’da Temsil Edecek

DÜZCE’DE MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI

Düzceli milli taekwondocu Damla Nur Yılmaz, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme fırsatı yakaladı. Antrenörü Hakan Şengönül eşliğinde, Ankara’da yapılan Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde önemli bir başarı gösterdi. Damla, bu seçmeleri kazanarak 19-23 Kasım tarihleri arasında İsviçre’de gerçekleşecek Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkını kazandı.

BİR DİĞER SPORCUDA ÜMİT VERDİ

Aynı seçmelerde yarışan bir başka milli sporcu Öykü Yaman, finalde 2-1’lik skorla rakibine kaybederek ikinci oldu. Yaman, sergilediği performansla gelecek için büyük bir umut verdi.