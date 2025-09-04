Düzceliler, Yangınla Mücadeleye Yardımcı Oldu

DÜZCELİLERİN YARDIM KAMPANYASI

Düzceliler, orman yangınına müdahalede bulunan görevlilere su, maske, ayran ve yiyecek taşıdı. Evinden ayran yaparak sadece yardım etmeyi değil, ayrıca özverili bir tavır sergileyen bir kadın, “Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı. Düzce’de orman yangınıyla mücadele sürerken, yerel halk birlik ve beraberlik gösteriyor.

BİR KADINDAN RİCAMIZ

Yangın bölgesine su, maske ve yiyecek ulaştıran Düzceliler, destekleriyle dikkat çekiyor. Bu davranışlardan biri de, evinde ayran hazırlayan bir kadının, bunu müdahaleye katılan personellere ulaştırması oldu. Kadın, “Allah onlardan razı olsun. Onlara ayran yaptım getirdim. Hepsi helal olsun. Soğuk su getirdim onlara. Oğlumla yanan alanlardaki personellere de gönderdim. Allah güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.