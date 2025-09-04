Haberler

Düzceliler, Yangınla Mücadeleye Yardımcı Oldu

DÜZCELİLERİN YARDIM KAMPANYASI

Düzceliler, orman yangınına müdahalede bulunan görevlilere su, maske, ayran ve yiyecek taşıdı. Evinden ayran yaparak sadece yardım etmeyi değil, ayrıca özverili bir tavır sergileyen bir kadın, “Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı. Düzce’de orman yangınıyla mücadele sürerken, yerel halk birlik ve beraberlik gösteriyor.

BİR KADINDAN RİCAMIZ

Yangın bölgesine su, maske ve yiyecek ulaştıran Düzceliler, destekleriyle dikkat çekiyor. Bu davranışlardan biri de, evinde ayran hazırlayan bir kadının, bunu müdahaleye katılan personellere ulaştırması oldu. Kadın, “Allah onlardan razı olsun. Onlara ayran yaptım getirdim. Hepsi helal olsun. Soğuk su getirdim onlara. Oğlumla yanan alanlardaki personellere de gönderdim. Allah güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak. Türkiye Yüzyılı’nı Birlikte İnşa Edeceğiz. Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz. Bayburt’ta Tarımsal Hasıla Artıyor. Destekler Sürecek,...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

