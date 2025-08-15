Haberler

Düzcespor Emir Toprak Dinç’i transfer etti

YENİ TRANSFER İŞLEMİ

Düzcespor, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligdeki mücadelesine devam ederken, Denizlispor’dan 21 yaşındaki genç futbolcu Emir Toprak Dinç ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

KULÜP TARAFINDAN ONAYLANDI

Transfer, Düzcespor’un transfer komitesinin ve teknik heyetin onayı ile Kulüp Başkanı Mehmet Saygın’ın da kabul etmesi sonrasında gerçekleştirildi. Düzcespor, Emir Toprak Dinç için yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

ÖNEMLİ

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

