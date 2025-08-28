Düzcespor, Ufuk Birdal’la Anlaştı

UFUK BIRDAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Düzcespor, TFF 3. Lig’deki transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Küçükçekmece Sinopspor’dan orta saha kenar oyuncusu Ufuk Birdal ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Genç futbolcu, Düzcespor’un yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde takıma katıldı.

GENÇ YETENEK TAKIMA KATILDI

Ufuk Birdal, imzasını atarak Düzcespor ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Transfer sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması, kulüp için yeni sezon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Düzcespor’un bu transferle kadrosunu güçlendirdiği ve gelecek dönem için umut vadeden bir oyuncuya sahip olduğu ifade ediliyor.