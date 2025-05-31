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Düzen değişikliğiyle tehlike oluştu

DAĞ KEÇİLERİ BÖLGEDE TEHLİKE YARATIYOR

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri, Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi. Bu tür, sarp kayalıklar arasında yön değiştirirken ani hareketleriyle beraber kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu. Mahallede bu durum, bölge sakinleri için aniden ortaya çıkan bir tehlike oluşturdu.

VATANDAŞLAR YARALANMA TEHLİKESİNDEN KURTULDU

Yoldan geçen vatandaşlar, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuluyor. O anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Dağ keçilerinin beklenmedik hareketleri, mahalledeki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor, dolayısıyla bu durum acil önlem gerektiren bir konu haline geliyor.

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