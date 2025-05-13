Düzenlenen Operasyonla 84 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli olarak 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların 116 vatandaşı dolandırdığına dair düzenlenen operasyonların sonuçlarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonda 84 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41’inin tutuklandığını belirtti. Ayrıca, 43 kişi hakkında adli kontrol kararı alındığı ifade edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;” dedi. Sahte kamu görevlileri tarafından dolandırılan vatandaşların sayısının 116 olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu dolandırıcılık faaliyetlerinin 25 ilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu iller arasında Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep bulunuyor. Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.” açıklamasında bulundu. Bakan, güvenlik güçleriyle birlikte, dolandırıcılık yapan suç şebekelerine karşı kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.