Düzenlenen Operasyonlarda 89 Şüpheli Yakalandı

DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık şebekelerine karşı 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Son bir ay içerisinde yapılan bu operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı ve bunlardan 64’ü tutuklandı. Bakan Yerlikaya, bu operasyonları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

DOLANDIRICILIK FAALIYETLERİ VE YAKALAMALAR

Yapılan operasyonlarda, 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında toplamda 28 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, tarihi eser bulma vaadiyle veya kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtmak suretiyle ve sahte internet siteleri aracılığıyla oto yedek parçası satışı yaparak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 64’ü tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.