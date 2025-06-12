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Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Düzensiz Göçle Mücadele Bölge Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, düzensiz göç sorunu üzerinde duruldu. Düzensiz göçle mücadelede valilikler arası güçlendirme amacıyla düzenlenen Bölge Koordinasyon Toplantısı, Erzurum Valiliği’nin koordinasyonunda VKS yöntemiyle yapıldı. Toplantıya, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Bayburt Valiliği dahil olmak üzere toplam 5 il valiliği katıldı. Toplantıda, düzensiz göçle etkili mücadele etmek için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi ve bölgesel değerlendirmeler yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE KOORDİNASYON

Toplantıda, düzensiz göçle mücadele için gereken bir konu üzerinde duruldu. Valilikler arası iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, katılımcı iller arasında koordinasyon ve bilgi alışverişinin sağlanması hedefleniyor.

BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER VE İŞ BİRİLİĞİ

Toplantıda, katılımcı illerin düzensiz göç sorununa dair mevcut durumları değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği ile düzensiz göçle mücadelenin hızlandırılacağı belirtildi. Bu çerçevede, her valiliğin karşılaştığı zorluklar ve bunlara karşı alınması gereken önlemler üzerinde tartışmalar yapıldı.

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