Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Tekne Arızası

DATÇA’DA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN YELKENLİ TEKNE KURTULDU

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir yelkenli teknede bulunan 77 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, ilçe açıklarında yer alan yelkenli teknenin motoru arızalandı ve bu durumda yardım talebinde bulunuldu.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yardım çağrısının alınmasının ardından, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, içerisinde 21 çocuk da bulunan 77 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.
Fenerbahçe’nin UEFA Ligi Maçları Belli

Fenerbahçe, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül'de Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Takımın diğer maç programı da belirlendi.

