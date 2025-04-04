Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Tarafından Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERIN YAKALANMASI

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 3 Nisan sabahı saat 04.30’da, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9), bir lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri tespit etti. Bu durumu fark eden ekipler, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) yardımıyla harekete geçti ve lastik botu durdurdu. Yapılan operasyon sonucu, içindeki 10’u çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇEŞME AÇIKLARINDA YAKALAMA

Aynı gün, saat 11.00’de Çeşme açıklarında başka bir lastik bot belirlendi. Ekipler, hareketli lastik botu durdurup içerideki 5’i çocuk toplam 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan Afganistan ve Afrikalı göçmenler, sağlık kontrollerinin yanı sıra gerekli işlemler sonrasında İl Göç İdaresine teslim edildi.