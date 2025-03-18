Düzensiz Göçmenlere Sahil Güvenlik Müdahalesi

DÜZENSİZ GÖÇ BASKISI AZALIYOR

Aydın’daki düzensiz göç baskısı, 2025 yılının ilk iki ayında düşüş gösteriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, Ocak ve Şubat aylarında Yunanistan tarafından geri itilen 37’si çocuk olmak üzere toplam 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bunun yanı sıra, bir göçmen kaçakçısı da ele geçirildi.

KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Didim ve Kuşadası açıklarında Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik müdahale çalışmaları kesintisiz sürüyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde, 2025 yılının ilk iki ayında 37’si çocuk olmak üzere toplam 97 göçmen kurtarıldı. Son iki ayda meydana gelen üç olay neticesinde, kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne yönlendirildi. Ayrıca, bir göçmen kaçakçısının yakalanması da dikkat çekti.

SALGIN OLAYLARIN DETAYLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 4 Ocak’ta Didim açıklarında 12’si çocuk, toplamda 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. 6 Ocak’ta Kuşadası açıklarında ise 22 çocukla birlikte 37 düzensiz göçmen kurtarıldı ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Son olarak, 23 Şubat’ta Kuşadası açıklarında 3’ü çocuk 33 göçmen kurtarıldı.