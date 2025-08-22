Düzici’de Kaza, Araç Direğe Çarptı

OSMANİYE’DE KAZA ANI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir elektrik direğine çarptı. Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırladı, elektrik direği ve yanında bulunan reklam tabelası devrildi. Kaza, Düziçi ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üstünde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 DU 989 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direği ve reklam tabelasına çarptı. Çarpışma sonucunda, direk ve reklam tabelası yerle bir oldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Kazada yaralanan sürücüyse, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın nedenleri üzerine detaylı bir inceleme başlattı.