Düziçi’nde 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

ÇOCUĞUN BAŞINA GELEN KORKUNÇ OLAY

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, 12 yaşındaki bir çocuk, evinin balkonunda oturduğu esnada nereden geldiği henüz tespit edilmeyen bir kurşunun hedefi oldu. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte balkonda konserve yapan Davut Şimşek’in (12) ayağına yorgun mermi isabet etti.

AİLENİN HIZLI MÜDAHALESİ

Davut Şimşek’in acı içinde bağırması üzerine ailesi, kendi çabalarıyla Şimşek’i Düziçi Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan muayenede çocuğun ayağında yaralanma tespit edildi ve tedavi altına alındı. Olay sonrasında polis ekipleri, kurşunun nereden ateşlendiğini belirlemek amacıyla bölgede incelemelerde bulundu.

POLİS ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin olayla ilgili geniş kapsamlı araştırmaları sürüyor ve durumu daha da netleştirmek için çalışmalara devam ediliyor.

ÖNEMLİ

