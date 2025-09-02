Haberler

Düziçi’nde 3 Araç Kaza Yaptı

Trafik Kazası Detayı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar Kavşağı’nda gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 3 aracın çarpması sonucunda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

D.Ö. Serbest Bırakıldı, Yangın Kontrol Altında

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına sebep olan D.Ö., mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tütsü körüğünden kaynaklanan kıvılcımdan ve patlayan piknik tüpünden başladı.
Otluk Alanda Yangın, Kamyon Yandı

Ataşehir'de bir otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

