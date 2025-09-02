Düziçi’nde 3 Araç Kaza Yaptı

Trafik Kazası Detayı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar Kavşağı’nda gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 3 aracın çarpması sonucunda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.