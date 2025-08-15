Düziçi’nde 32 Köy Evi Teslim Edildi

DEPREMZEDELER İÇİN YENİ KÖY EVLERİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde inşa edilen 32 köy evi, düzenlenen bir törenle depremzedelere teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için TOKİ tarafından Gümüş köyünde yaptırılan bu konutların anahtar teslim törenine katıldı.

VALİ YILMAZ’DAN AÇIKLAMALAR

Törende açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, depremzedelerin yeni evlerinde huzur ve sağlık içinde oturmalarını diledi. Ayrıca, tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye devam ettiklerini belirtti. Yılmaz, “Allah devletimize zeval vermesin. Hemşehrilerimizi, deprem felaketinden bir an evvel çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ciddi anlamda teslimleri gerçekleştirdik, kalanların inşallah tamamını yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Vali Yılmaz, daha sonra hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.