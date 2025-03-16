Düziçi’nde Çıkan Yangın Söndürüldü

ORMAN YANGINI BÖLGEDE PANİK YARATTI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen orman yangını, vatandaşların, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Alınan bilgilere göre, yangın Elbeyli köyü kıllık mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere bildirimde bulundu.

GEREKEN MÜDAHALELER HIZLA YAPILDI

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangın, hem vatandaşların hem de ekiplerin gayretleriyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda yaklaşık 90 dönüm örtülü alan ve zeytin ağaçları ciddi şekilde zarar gördü.

Son günlerde Düziçi ilçesinde artan orman yangınlarına bağlı olarak vatandaşlar arasında bir rahatsızlık oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak incelemeler başlatıldı.