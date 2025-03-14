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Düziçi’nde Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

HASTA ADAMIN KAYBOLUŞU

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki kayıp olarak aranan yaşlı adam, saatler sonra bulundu. Olay, Düziçi’ne bağlı Ellek beldesinin Peçenek Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hilmi Nergiz adlı yaşlı adam, yakınları tarafından dün gece saatlerinde kaybolduğu için ihbar yapıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Hilmi Nergiz’in bulunması amacıyla jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma ve gönüllülerin katılımıyla geniş bir alanda gerçekleştirilen çalışmalarda yaşlı adam, bir tarlada yatarken bulundu. İlk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan Nergiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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