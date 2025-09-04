Haberler

Düziçi’nde Kaza, 29 Yaşında Kayıp

TRAFAK KAZASI VE CAN KAYBI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 29 yaşındaki Hüseyin Kütük hayatını kaybetti. Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Bostanlar-Yolçatı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kütük’ün kullandığı 80 HB 444 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra kavşakta bulunan direğe çarptı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, 29 yaşındaki Hüseyin Kütük ağır yaralandı. Olayın hemen ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Hüseyin Kütük’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haberler

