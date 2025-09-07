Haberler

Düziçi’nde Kaza, Üç Yaralı Var

KAZA SONUCU ÜÇ YARALI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda üç kişi yaralandı. Kaza, Düziçi-Andırın karayolu üzerindeki Berke Barajı yakınlarında yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil, yol kenarındaki uçurumdan aşağı düştü. Araç, bir süre ağaçlara takılarak durabildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ZORLU HİZMET

Olayı gören çevre sakinleri hemen sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Sarp arazide yapılan kurtarma çalışmaları oldukça zor geçti. Ekipler, araçtaki yaralıları başarılı bir şekilde çıkararak ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

