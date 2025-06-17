Düziçi’nde Lavanta Bahçesi Ziyarete Açıldı

Düziçi Kadın Kooperatifi Lavanta Bahçesini Ziyarete Açtı

Düziçi ilçesinde kadın kooperatifi tarafından özenle yetiştirilen lavanta bahçesi artık ziyaretçiler için açık. Renkleri ve hoş kokusuyla dikkat çeken bahçe, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesi ve fotoğraf çekmesi için güzel bir alan sunuyor.

Kadın Emeğiyle Hazırlanan Bahçe

Düziçi Kadın Kooperatifi Başkanı Rehime Yüksel, lavanta bahçesinin oluşumunda kadın emeğinin büyük bir rol oynadığını vurguladı. Yüksel, “Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Lavanta bahçemiz hem görsel bir şölen sunuyor hem de ilçemiz turizmine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerin Yorumları

Ziyaret edenlerden Ülkü ve Özlem Çelik, lavanta bahçesini oldukça beğendiklerini dile getirdi. “Ortam çok güzel, lavantanın büyülü kokusu eşliğinde harika vakit geçirdik. Herkese tavsiye ediyoruz” diyerek deneyimlerini paylaştılar.