Düziçi’nde Motosiklet Kapıya Çarptı

KAZA ANINDA ŞARJLI MOTOSELİKLET KONTROLDEN ÇIKTI
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, kontrolü kaybeden bir şarjlı motosiklet, bir iş yerinin demir kapısına çarparak durdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Düziçi ilçesi Uzun Banı mahallesinde gerçekleşti.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen şarjlı motosiklet, aniden kontrolden çıktı. Sürücünün durdurma çabaları başarılı olamayınca, motosiklet bir iş yerinin demir kapısına çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, olayın anı güvenlik kameralarına kaydedildi.