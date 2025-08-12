Haberler

Düziçi’nde Motosiklet Otomobile Çarptı

TRAFFİK KAZASI AYRINTILARI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanıyor. Kaza, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köy yolu üzerindeki Berçenek Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki bir otomobil ile motosikletin karıştığı bu kazada, motosiklet üzerindeki 2 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralanıyor.

CİVARDAKİLERİN MÜDAHALESİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk ediyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor. Olayın detayları ve kazanın sebepleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

