Düziçi’nde Orman Yangını Çıktı

ORMA YANGINI DÜZİÇİ’NDE ÇIKTI

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangının söndürülmesi için bölgeye pek çok yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Akçakoyunlu köyündeki ormanda saat 14.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Köylülerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler, çok sayıda arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

ALEVLERİN YAYILMASI

Rüzgarın etkisiyle yangının alevleri hızla çevreye yayıldı. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.