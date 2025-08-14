Haberler

Düziçi’nde Orman Yangını Çıktı

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangının söndürülmesi için bölgeye pek çok yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Akçakoyunlu köyündeki ormanda saat 14.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Köylülerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler, çok sayıda arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangının alevleri hızla çevreye yayıldı. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

